बादलों के ऊपर दौड़ेगी ट्रेन... भारतीय रेलवे ने बनाया दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, हैरान कर देगी ये PHOTO

श्रीनगर. भारतीय रेलवे (Indian Railways) जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) की चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बना रहा है. चिनाब ब्रिज (Chinab Bridge) के नाम से जाना जाने वाला ये पुल इस साल दिसंबर तक रेल यातायात के लिए चालू हो जाएगा. यह पुल पेरिस के एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई करीब 1.3 किलोमीटर है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ब्रिज की तस्वीर शेयर की है. उन्होंने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘बादलों के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क चिनाब ब्रिज.’

बेहद ही खूबसूरत दिख रही यह तस्वीर किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रही है. तस्वीर में दिख रहा है कि यह पुल इतना ज्यादा ऊंचा है कि बादल भी इसके कई फीट नीचे दिखाई दे रहे हैं. चेनाब नदी के ऊपर नदीतल से करीब 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहे इस दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल के मेहराब का काम पिछले साल अप्रैल में ही पूरा हो गया था. इस मेहराब का कुल वजन 10619 मीट्रिक टन है और उसके हिस्सों को केबल क्रेन द्वारा लगाया जाना भारतीय रेलवे द्वारा पहली बार किया गया है.

The world’s highest #arch #ChenabBridge over the clouds. pic.twitter.com/0fkKFc4Nte

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 7, 2022