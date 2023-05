LIVE: पहलवानों की 'महिला महापंचायत' से दिल्ली में हलचल, चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात, इन मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट बंद

भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने नए संसद भवन के सामने प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. इसके चलते दिल्ली पुलिस ने राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है. राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है. करीब एक महीने से धरने पर बैठने पहलवानों ने शनिवार को ऐलान किया कि नई संसद के सामने एक महिला महापंचायत किया जाएगा. एक तरफ आज नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है. वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस पहलवानों, खाप पंचायत के लोग और किसानों को नई संसद भवन के आसपास नहीं आने देने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं.

बता दें कि प्रदर्शनकारी पहलवान सात महिला पहलवानों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. नई संसद के सामने महिला महापंचायत कराने के ऐलान के बाद दिल्ली-यूपी बॉर्डर, दिल्ली—रियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है. वहीं मेट्रो में भी चौकसी बढ़ाते हुए आवाजाही के केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों के सभी एंट्री-एग्जिट दरवाजे बंद कर दिये हैं. हालांकि केंद्रीय सचिवालय पर इंटरचेंज की व्यवस्था जारी है. पढ़ते रहिये लाइव अपडेट्स…

#WATCH | We have deployed male and female companies at Delhi-Haryana border points to ensure unsocial elements are stopped from entering Delhi. Sonipat East Zone Police has not detained anyone so far. We will not allow people to enter Delhi if their motive is to disrupt the… pic.twitter.com/33h2wy0NmF

सोनीपत ईस्ट के डीसीपी गौरव राजपुरोहित ने कहा कि असामाजिक तत्वों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए हमने दिल्ली-हरियाणा सीमाओं पर पुरुष और महिला कंपनियों को तैनात किया है. सोनीपत ईस्ट जोन पुलिस ने अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया है. हम लोगों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देंगे अगर उनका मकसद नए संसद भवन के उद्घाटन को बाधित करना है, हमारी खुफिया टीम ऐसे लोगों की पहचान कर रही है.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रियों की आवाजाही के लिए केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशनों के सभी प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए हैं. केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधाएं उपलब्ध हैं.

#WATCH | Security tightened near Ghazipur border area; Khap panchayat leaders, farmers to join protesting wrestlers’ march to new parliament house in Delhi today. pic.twitter.com/7Bn6LljB6J

गाजीपुर सीमा क्षेत्र के पास सुरक्षा कड़ी की गई है. खाप पंचायत के नेता, किसान आज दिल्ली में नए संसद भवन तक विरोध प्रदर्शन करने वाले पहलवानों के मार्च में शामिल होंगे. इसके चलते चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबल और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने के लिए तैनात हैं.

#WATCH | Members of the Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Committee have been stopped at the Ambala border.

They had come out from Amritsar yesterday to participate in women wrestlers’ Maha Panchayat in front of the new Parliament pic.twitter.com/k5SKHH7b0q

— ANI (@ANI) May 28, 2023