Wrestlers vs WFI Chief: आर-पार के मूड में पहलवान! रोहतक में हुई खापों की महापंचायत, रेसर्लस ने दी यह चेतावनी

नई दिल्ली. महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत के शीर्ष पहलवानों का विरोध अब एक महीना पूरा करने वाला है, जिसके बाद वे अपने अलगे कदम पर विचार कर सकते हैं.

ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगट के नेतृत्व में पहलवानों का कुश्ती निकाय प्रमुख को गिरफ्तार करने का 15 दिन का अल्टीमेटम रविवार को समाप्त हो रहा है, जिसके बाद आज ही उनके अगले कदम के बारे में ‘बड़े फैसले’ की घोषणा की जा सकती है.

इस बीच, हरियाणा के रोहतक में उन पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत का आयोजन किया गया, जो यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं. पंचायत के दौरान पहलवान साक्षी मलिक भी वहां पहुंची हैं.

#WATCH | Khap Panchayat being held in Haryana’s Rohtak in support of wrestlers who are pressing for the arrest of BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh over allegations of sexual harassment against him pic.twitter.com/N2RPiAQJPH

— ANI (@ANI) May 21, 2023