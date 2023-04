प्रदर्शन के संग पहलवानी! जब जंतर-मंतर पर सुबह-सुबह कसरत करने लगे बजरंग, विनेश और साक्षी, देखें VIDEO

नई द‍िल्‍ली. देश के कई दिग्गज पहलवान इन द‍िनों जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर प्रदर्शन कर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं. मंगलवार को पहलवानों ने जंतर-मंतर स्‍थ‍ित धरना स्थल पर गर्मी से बचाव के लिए वॉटर फैन समेत कई प्रबंध भी किए. धूप से बचाव के लिए टैंट भी लगाया गया है और अब रेसलिंग मैट भी लगाने जा रहे हैं जिससे क‍ि उनकी तैयारियां प्रभावित ना सकें. आज सुबह के वक्‍त पहलवानों ने सड़क पर वर्कआउट भी क‍िया.

इस बीच देखा जाए तो विनेश फोगाट (Vinesh Phogat), बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक जैसी दिग्गज खिलाड़ी लगातार चौथे द‍िन जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं. सुबह के वक्‍त उन्‍होंने अपने को फिट रखने के ल‍िए अभ्‍यास भी क‍िया. पहलवान लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं क‍ि जब तक भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण स‍िंह को नहीं हटाया जाता और उनके ख‍िलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तब तक वह पीछे नहीं हटेंगे. हालांक‍ि प‍िछली बार भी अध्‍यक्ष और कोच पर पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे ज‍िसके बाद जांच कमेटी ब‍िठा दी गई थी.

कमेटी अपनी र‍िपोर्ट भी सौंप चुकी है. लेक‍िन पहलवानों का आरोप है क‍ि जांच सम‍ित‍ि की र‍िपोर्ट में क्‍या कहा गया है, इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है. वहीं अब तक इस मामले में कोई र‍िपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई है.

#WATCH | Wrestlers protesting at Delhi’s Jantar Mantar demanding an FIR against the WFI president hold their morning exercise and training session at the protest site pic.twitter.com/sRmf1YXPYo

— ANI (@ANI) April 26, 2023