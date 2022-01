WHO ने वेबसाइट पर दिखाया भारत का गलत नक्शा, कड़ी प्रतिक्रिया के बाद स्वास्थ्य संगठन ने उठाया ये कदम

नई दिल्ली: एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की तरफ से अपनी वेबसाइट पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का मामला सामने आया है. डब्ल्यूएचओ ने अपनी वेबसाइट पर कश्मीर को पाकिस्तान (Pakistan) और चीन (China) का हिस्सा दिखाया है. हालांकि इसको लेकर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति के बाद WHO ने भी एक्शन ले लिया है.

इस मामले पर सोमवार को भारत के विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन (Minister of State for External Affairs of India) ने लिखित जवाब देते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से वेबसाइट पर भारत के नक्शे को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था. जानकारी मिलते ही भारत ने इस कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और जोरदार तरीके से इस सवाल को उठाया. उन्होंने सदन को बताया कि इसके जवाब में डब्ल्यूएचओ ने जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन को सूचित किया कि उन्होंने पोर्टल पर इसे लेकर एक अस्वीकृति डाल दी है.

Issue of wrong depiction of the map of India on WHO website raised strongly with WHO. In response, WHO informed Permanent Mission of India in Geneva that they’ve put a disclaimer on the portal…: MoS MEA V Muraleedharan in a written reply to an unstarred question in Rajya Sabha

