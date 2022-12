Year Ender 2022: इस साल भारत को मिली नई उड़ान, नई पहचान; जानिए कौन से हैं वो गर्व से भरे पल

नई दिल्ली. साल 2022 शनिवार को खत्म हो रहा है. कई खट्टी-मीठी घटनाओं ने इस साल को यादगार बना दिया. भारत ने जहां कई शानदार पल देखे, तो वहीं कई जघन्य अपराधों ने देश को हिलाकर रख दिया. कोरोना ने भले ही भारत को न डराया हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं ने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

इसके अलावा एक तरफ रूस-यूक्रेन युद्ध, तो दूसरी तरफ चीन में कोरोना का हाहाकार, इन्होंने दुनिया के साथ-साथ भारत को भी चिंता में डाल दिया. लेकिन, भारत इन सभी से डरा नहीं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ा. भारत की साख इस साल दुनिया में और ऊंची हुई. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो घटनाएं जिनसे भारत और देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया.

भारत को मिली G-20 की अध्यक्षता

भारत को इस साल G-20 की अध्यक्षता मिली. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी अध्यक्षता सौंपी.

Today, as India begins its G-20 Presidency, penned a few thoughts on how we want to work in the coming year based on an inclusive, ambitious, action-oriented, and decisive agenda to further global good. #G20India @JoeBiden @planalto https://t.co/cB8bBRD80D

इसरो ने लॉन्च की EOS-06 सैटेलाइट

इस साल नवंबर 26 को इसरो ने पोलर सैटेलाइट EOS-06 लॉन्च की. यह भारत की अभी तक की 56वीं पीएसएलवी और इस साल की पांचवीं लॉन्चिंग थी.

PSLV-C54/EOS-06 Mission is accomplished. The remaining satellites have all been injected into their intended orbits. pic.twitter.com/5rFSRFzwWz

भारत में 5-G जी की जोरदार शुरुआत

भारत ने इस साल देश में 5-G नेटवर्क की शुरुआत की. इसे DoT तकनीक के साथ 13 बड़े शहरों से शुरू किया गया.

Historic day for 21st century India! 5G technology will revolutionise the telecom sector. https://t.co/OfyAVeIY0A

भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास

भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस साल FIH वुमन नेशंस कप जीतकर इतिहास रच दिया. टीम ने स्पेन को 1-0 से हराकर कप अपने नाम किया. इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम का 2023-24 की प्रो-लीग में खेलने का रास्त करीब-करीब आसान हो गया.

Cheer For India!

Big claps 👏👏👏 for #IndiaWomensHockeyTeam on homecoming after clinching #FIHNationsCup held at Valencia in Spain. With the win, the team has also qualified for the FIH Pro League for 2023-2024.

Our girls’ winning spirit is high. Best wishes. @TheHockeyIndia pic.twitter.com/5o8bil0LjR

— RajyavardhanRathore (@Ra_THORe) December 20, 2022