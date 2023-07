नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहे एक वीडियो में BYJU आफिस में हो रहे हंगामे को दिखाया गया है. इसमें एक युवती अपने बॉस के केबिन के बाहर जोर-जोर से चीख रही है. वीडियो को ‘घर के कलेश’ नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है. News18 इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. वीडियो में एक महिला कर्मचारी इंसेंटिव को लेकर अपने सीनियर के सामने खड़ी नजर आ रही है. नाराज महिला कर्मचारी ने कंपनी पर प्रमोशन और सपोर्ट नहीं देने का आरोप भी लगाया है.

हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया है कि इस वीडियो के वायरल होते ही महिला कर्मचारी कहीं छिप गई है; वह न तो खुद सामने आई है और न ही उसकी ओर से कोई बयान आया है. हालांकि BYJU के आफिस कल्‍चर को लेकर बीते एक साल से इस तरह की खबरें प्रसारित होती रही हैं. वीडियो में बॉस के केबिन के बाहर हंगामा कर रही युवती शिकायत करती है कि ‘हां सर, मैं चिल्‍ला रही हूं, क्‍योंकि मैं पागल हो रही हूं.’ वह कहती है कि उसे बीते 12 महीनों से इनसेंटिव्‍स नहीं मिले हैं.

Kalesh b/w Employee and Byjus Companyy over giving lot’s of mental pressure during job (Unfortunately Girl is missing since then) pic.twitter.com/xzgIUbqjeq

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 22, 2023