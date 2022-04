योग दिवस 2022ः ITBP के जवानों ने 15 हजार फीट की ऊंचाई पर किया योग

नई दिल्ली. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ( ITBP) के जवानों ने उत्तराखंड में 15 हजार फीट की ऊंचाई पर एक योग सत्र का आयोजन किया. इस सत्र में बड़ी तादाद में जवानों ने हिस्सा लिया. बाद में ITBP ने सुरक्षाकर्मियों के योग करते हुए वीडियो और तस्वीरें जारी कीं. ITBP ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन दिया कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की तैयारियों के क्रम में सुरक्षाकर्मी उत्तराखंड में 15 हजार फीट की ऊंचाई पर योग कर रहे हैं.

Yoga sessions by ITBP personnel under the aegis of ‘Yoga Amrit Mahotsav’ at 15,000 ft in Uttarakhand Himalayas.#YogaAmritMahotsav#8thInternationalDayOfYoga2022#IDY2022 #AzadikaAmritMahotsav pic.twitter.com/fTEBHLNMxn

