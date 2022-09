News18 के टाउनहॉल में निर्मला सीतारमण ने कहा- लोगों को गुमराह करने का तरीका है 'रेवड़ी पॉलिटिक्स'

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को CNN-News18 टाउन हॉल के मंच से विपक्ष पर निशाना साधा है. दरअसल, तमिलनाडु राज्य इन दिनों केंद्र से अधिक धन की मांग कर रहा है. तमिलनाडु का कहना है कि उन्हें भी अधिक धन चाहिए क्योंकि केंद्र अधिक राजस्व अर्जित करते हैं. इसका जवाब निर्मला सीतारमण ने दिया सीएनएन-न्यूज 18 के मंच से दिया है.

तमिलनाडु द्वारा अधिक धन की मांग के जवाब में उन्होंने कहा कि “आप अधिक धन की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आप अन्य राज्यों की तुलना में अधिक धन उत्पन्न करते हैं. यहां ‘तुम और मैं’ की कहानी काम नहीं करेगी. ऐसे में तो कोई देश तरक्की नहीं कर सकता. उन्होंने कहा राज्यों द्वारा अर्जित राजस्व भारत के लिए है.’ मंत्री ने चुनावी रियायतों पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘अपने राज्य के वित्त को समझें और अपने बजट में इसका हिसाब दें. अपनी खुद की सब्सिडी का भुगतान करें और हमसे उम्मीद न रखें.’

कॉरपोरेट संघवाद के विषय पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ‘कॉर्पोरेट संघवाद के नाम पर वे नहीं चाहते कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आए, इसका मतलब है कि वे भ्रष्टाचार को सही ठहरा रहे हैं.’ मंत्री ने आगे कहा कि विपक्ष जनता को गुमराह करना चाहता है.

“In the name of cooperative federalism, if people are telling us we don’t want CBI to come (in our state), it means they are justifying corruption”: Finance Minister @nsitharamanoffc at #CNNNews18Townhall

Watch LIVE: https://t.co/y5ESvtWLsr | #NirmalaSitharaman #TamilNadu # pic.twitter.com/vI3OVpJI6Q

— News18 (@CNNnews18) September 26, 2022