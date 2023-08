नई दिल्‍ली. दिल्‍ली ऑर्डिनेंस बिल (Delhi Ordinance Bill) को लेकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने मंगलवार को अपने फैसले के बारे में जानकारी दी है. पार्टी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और पार्टी ने दिल्‍ली के अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्‍यादेश की जगह लेने वाले बिल पर केंद्र सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है.

समाचार एजेंसी एएनआई से चर्चा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने कहा कि हम चाहते हैं कि यह बिल संसद में पास हो और इसके लिए हमारी पार्टी और नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला लिया है. वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में 9 सांसद है. ऐसी उम्‍मीद है कि यह बिल लोकसभा की तरह ही राज्‍यसभा में भी समर्थन पाएगा.

#WATCH | On Centre’s Bill over Delhi Services, YSRCP MP Vijayasai Reddy says, “YSR Congress Party and our leader YS Jagan Mohan Reddy have taken a decision to support it and we will be supporting the Bill and ensure that the Bill is passed in the Parliament.” https://t.co/m4MMfoV3JY pic.twitter.com/sNgh8PEk6a

— ANI (@ANI) August 1, 2023