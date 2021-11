तमिलनाडुः बारिश में जंगल के बीच झूमते दिखे दो सांप, वायरल वीडियो देख मुंह से निकल जाए- OMG

नई दिल्ली. ‘सांप’ शब्द सुनकर लोगों के दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो है डरना. वैसे तो सांप को खतरनाक माना जाता है, लेकिन ये जीव प्यारे भी बहुत होते हैं. जी हां आज तक आपने सांप के डंसने की खबरें तो बहुत सुनी होगी. लेकिन आज हम बताने नहीं नहीं बल्कि दिखाने जा रहे हैं दो सांपों के प्यार की कहानी.

दरअसल, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल में दो सांप नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. टेक कंपनी जोहो के सीईओ श्रीधर वेंबू (Sridhar Vembu) ने दो सांपों को एक धुन में डांस करते हुए वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. सांपों के डांस करते हुए वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘यहां तेनकासी में भारी बारिश के दौरान आज हुआ अद्भुत सर्प नृत्य.’ इस दौरान उन्होंने सांपों के इस अद्भुत डांस को अपने फोन के कैमरे में कैद करने वाले का धन्यवाद भी दिया है.

देखें VIDEO…

Amazing snake dance that happened today during heavy rains here in Tenkasi.

Thanks to @AksUnik who caught this on her phone while going for a walk. pic.twitter.com/uVp4YqYdH8

— Sridhar Vembu (@svembu) November 26, 2021