VIDEO: राहुल गांधी के पक्ष में मशाल रैली कर रहे थे कांग्रेसी, अचानक टूटा मंच और फिर भरभराकर सभी गिर गए

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लोकसभा की सदस्यता को खत्म करने के विरोध में कांग्रेस (Congress) द्वारा आयोजित एक मशाल रैली (Torch Rally) के दौरान मंच टूट गया. जिसके बाद उस चढ़े सभी नेता और कार्यकर्ता नीचे गिर पड़े. इसके एक वीडियों में साफ देखा जा सकता है लोगों की भारी भीड़ का बोझ मंच संभाल नहीं सका और टूट गया. बहरहाल इस घटना में किसी को कोई खास चोट नहीं आई. मंच टूटने के बाद कुछ देर के लिए तो मौके पर अफरातफरी का माहौल पैदा हो गया. मगर थोड़ी देर में मामला शांत हो हो गया.

राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में सूरत की एक लोकल कोर्ट ने उनको 23 मार्च को दोषी करार दिया था. सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की जेल और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. अदालत से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनको संसद सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस मामले में दोषी ठहराए जाने को आज सूरत की सत्र अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है. जिसके लिए राहुल गांधी आज सूरत जाने वाले हैं.

#WATCH | Chhattisgarh: Stage breaks down during torch rally organized by Congress to protest against termination of Rahul Gandhi’s membership of Lok Sabha in Bilaspur. (02.04.23) pic.twitter.com/PjnXREl5JN

— ANI (@ANI) April 3, 2023