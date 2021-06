विदेश में सेटल होने के नाम पर पंजाब में हुई 3600 कान्ट्रैक्ट मैरिज, युवाओं से लड़कियों ने ठगे 150 करोड़

पंजाब (Punjab) में विदेश में सेटल होने के लिए कान्ट्रैक्ट मैरिज (Contract marriage) के मामले बढ़ रह हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पांच साल में करीब 3600 युवाओं को ऐसी लड़कियों ने ठगा जो विदेश में पढ़ाई कर रही थी और युवाओं के साथ कान्ट्रैक्ट मैरिज कर उन्हें अपने साथ विदेश में सेटल करवाने का झांसा दिया. इसकी एवज में लड़कियों और उनके परिजनों ने युवाओं से लाखों रुपए एंठ लिए और विदेश जाने के बाद लड़कियों ने अपने पतियों से बातचीत करने ही बंद कर दी.एक दैनिक हिंदी अख़बार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) में ऐसी 3300 से ज्यादा शिकायते दर्ज की गई हैं. जिनमें से करीब 3000 पंजाब से संबंधित हैं. इनमें से 400 से ज्यादा मामले एनआरआई और महिला थानों (NRI and women police stations) में रिर्पोट हुए हैं. जिनमें लड़के वालों ने लड़की और उसके परिजनों के खिलाफ लाखों रुपए एंठने के आरोप लगाए हैं. इन सभी ठगी के मामलों में युवतियों और उनके परिजनों ने करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए युवाओं और उनके परिजनों से ऐंठे हैं.इन युवाओं के परिजनों ने अपने बेटे को विदेश में सेटल करवाने के लिए आईलेट्स पास युवतियों से शादी करवाई और युवतियों के वीजा, कॉलेज की फीस और सिक्योरिटी मनी (Visas, college fees and security money) पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए. युवतियां ने विदेश जाने के बाद अपना नाम पता बदल लेती हैं और ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है. ठगी के शिकार हुए लोगों में आम आदमी ही नहीं पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.जालंधर के गोराया निवासी मनदीप सिंह भी कान्ट्रैक्ट मैरिज का शिकार हुआ था. उसने गोराया के ही ढड्‌डा के रहने वाले तीर्थ सिंह की आईलेट्स पास बेटी प्रदीप कौर से 9 सितंबर 2019 को कान्ट्रैक्ट मैरिज की. इस मैरिज की एवज में उसे 25 लाख रुपए देने पड़े. शादी के बाद प्रदीप कौर कनाडा चली गई जहां उसने पहुंचने के बाद फोन ही बंद कर लिया. प्रदीप के परिवार वालों में मनदीप की मां से 10 लाख रुपए और और मांगे. मनदीप को इस बारे में पता चला तो उसकी सदमें से ही मौत हो गई.