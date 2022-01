CM कैंडिडेट के ऐलान के बाद Bhagwant Mann बने 'बादशाह', AAP ने शेयर किया ये VIDEO

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को ऐलान किया कि पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में भगवंत मान (CM Candidate Bhagwant Mann) पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे. मान, संगरूर से दो बार के लोकसभा सांसद और पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख हैं. मान को पंजाब में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के आधिकारिक ट्विटर से एक वीडियो ट्वीट किया गया है. इस वीडियो में बॉलीवुड के एक गाने के जरिए मीम बनाकर पार्टी के भगवंत मान की एंट्री दिखाई गई है.

आप की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो में फिल्म ‘हे बेबी’ के गाने ‘मस्त कलंदर’ के गाने का एक मीम बनाकर भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया गया है. गाने में शाहरुख खान को भगवंत मान के तौर पर दिखाया गया है और विद्या बालन को सीएम की कुर्सी के तौर पर दिखाया गया है. वहीं गाने में अक्षय कुमार को चरणजीत सिंह चन्नी को रितेश देशमुख को नवजोत सिंह सिद्धू के तौर पर दिखाया गया है. इस मीम में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को भी दिखाया गया है.

