जीत के बाद दिल्ली में केजरीवाल से मिले भगवंत मान, पैर छूकर लिया आशीर्वाद, देखें VIDEO

नई दिल्‍ली. पंजाब (Punjab) के आम आदमी पार्टी (aam aadmi party) के सीएम उम्‍मीदवार रहे भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने शुक्रवार को नई दिल्‍ली में मुख्‍यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) और उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया (manish sisodia) से मुलाकात की. उनकी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें भगवंत मान, पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पैर छूते और फिर गले मिलते नजर आ रहे हैं. वे मनीष सिसोदिया से भी गले मिलते नजर आ रहे हैं. पार्टी सूत्रों ने बताया कि 16 तारीख को खटकड़कलां में होगा शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो होगा.

भगवंत मान ने दिल्‍ली में अरविंद केजरीवाल से मिलकर उन्‍हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम और रोड शो में शामिल होने का आमंत्रण दिया. पंजाब में विधायक दल की बैठक भी शुक्रवार को होना तय है जिसमें भगवंत मान को नेता चुना जाएगा. वे इसी संबंध में पार्टी संयोजक और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे. 117सीटों वाले पंजाब में गुरुवार को आए नतीजों में आम आदमी पार्टी को 92, कांग्रेस को 18, अकाली दल को 3 और भाजपा को 2 सीटें मिली हैं.

#WATCH | Aam Aadmi Party CM candidate for Punjab Bhagwant Mann meets party convener Arvind Kejriwal and party leader Manish Sisodia, in Delhi pic.twitter.com/4WbTsMqPfM

— ANI (@ANI) March 11, 2022