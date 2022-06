अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को मिली 'Z' कैटेगरी सुरक्षा, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली : गायक सिद्धू मूसेवाला ( Sidhu Moose Wala) की हत्या के बाद पंजाब (Punjab News) में बदले हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया और अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह को Z कैटेगरी की सुरक्षा (Z Category Security) प्रदान कर दी है. सरकार के इस फैसले के बाद जत्थेदार हरप्रीत सिंह को CRPF द्वारा यह सुरक्षा प्रदान की जाएगी. केंद्र की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

गौरतलब है कि अकाल तख्त के जत्थेदार हरप्रीत सिंह (Giani Harpreet Singh) भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल थे जिनकी भगवंत मान सरकार ने सुरक्षा घटाई थी. जत्थेदार हरप्रीत सिंह की सुरक्षा में पहले छह पुलिसकर्मी मौजूद हुआ करते थे जिसे घटाकर तीन कर दिया गया था. पंजाब सरकार के इस फैसले के बाद जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने कहा था कि उन्हें राज्य सरकार से किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं चाहिए क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए पंजाब के नौजवान ही काफी हैं.

Union Home Ministry to provide CRPF Z cover security to Jathedar of Akal Takht, Giani Harpreet Singh (in the file photo). Earlier Punjab government had reduced his security cover: Sources pic.twitter.com/IPlkLtWlmu

— ANI (@ANI) June 3, 2022