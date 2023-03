अमृतसर . पंजाब पुलिस (Punjab Police) के कमिश्‍नर नौनिहाल सिंह ने कहा है कि सुप्रसिद्ध गोल्‍डन टेम्‍पल श्री हरिमन्दिर साहिब की सुरक्षा व्‍यवस्‍था बढ़ा दी गई है और यहां फ्लैग मार्च किया गया है. यहां नवरात्रि के कारण लाखों की संख्‍या में श्रद्धालु आते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ऐसा करता रहा है. एएनआई से चर्चा में नौनिहाल सिंह ने कहा कि अमृतपाल सिंह को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है. मीडिया से ही जानकारी मिली कि वह यहां सरेंडर करने के लिए आ सकता है.

उन्‍होंने कहा कि हमने लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए हैं. यह इलाका पुराने शहर का है, यह कनजस्‍टेड है. इसलिए यहां पुलिस सुरक्षा की जरूरत है. इसे अमृतपाल सिंह से मत जोड़िए. पुलिस कमिश्‍नर से पूछा गया कि यदि अमृतपाल सिंह सरेंडर करता है तो क्‍या होगा? इस पर उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें लीगल तरीके से ट्रीट करेंगे. पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और यहां कानून की तरह से काम होगा.

#WATCH | Commissioner of Police Amritsar Naunihal Singh speaks on media reports stating Khalistan sympathiser Amritpal Singh likely to surrender at Golden Temple and law and order situation in the city pic.twitter.com/oKTXdI3cI7

— ANI (@ANI) March 29, 2023