अमृतसर. आगामी 8 से 10 स‍ितंबर तक नई द‍िल्‍ली में जी20 शिखर सम्मेलन (G20 Summit) होने जा रहा है. इसको लेकर जोर शोर से तैयार‍ियां की जा रही हैं. भारत देश की राजधानी द‍िल्‍ली में होने वाले इस श‍िखर सम्‍मेलन में दुन‍िया के तमाम बड़े देशों के राष्‍ट्राध्‍यक्ष और वीवीआईपी लोग शिरकत कर रहे हैं. सबसे ज्‍यादा चर्चा अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि जो बाइडन (US President Joe Biden) को लेकर हो रही है. जो बाइडन का जी20 सम्‍मेलन में ह‍िस्‍सा लेने को भारत के ल‍िए काफी बड़ा माना जा रहा है. जो बाइडन के भारत आगमन स्‍वागत पर खुशी जताते हुए अमृतसर के एक कलाकार ने उनकी 7 फीट x 5 फीट की एक हैंडमेड पेंट‍िंग बना डाली है.

पंजाब के अमृतसर के रहने वाले जगजोत स‍िंह ने अपने हाथों से तैयार की गई अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि जो बाइडन की पेंट‍िंग बनाने के पीछे के ख्‍याल को भी बताया है. कलाकार जगजोत स‍िंह का कहना है क‍ि देश की राजधानी द‍िल्‍ली में जी20 शिखर सम्मेलन हो रहा है. इससे पहले उन्‍होंने इस शुभ कार्यक्रम में श‍िरकत करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का स्‍वागत करने के ल‍िए अपने हाथों से चित्र बनाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति की बनाई गई पेंट‍िंग की लंबाई और चौड़ाई 7 फीट x 5 फीट है.

#WATCH | Punjab: A 7ft by 5ft hand-made painting of US President Joe Biden made by Dr Jagjot Singh in Amritsar, to welcome him in India for the G20 Summit.

