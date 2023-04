VIDEO: लड़की के चेहरे पर तिरंगे का टैटू तो स्वर्ण मंदिर में जाने से रोका, वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर भड़के लोग

अमृतसर. चेहरे पर भारतीय झंडे (Indian flag) का टैटू बनवाने की वजह से पंजाब के स्वर्ण मंदिर (Golden Temple) के भीतर एक लड़की को जाने से रोकने की कोशिश करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद धार्मिक और आध्यात्मिक शख्सियतों के साथ ही फिल्म एक्टरों ने भी ट्विटर (Twitter) पर इसे लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इस्कॉन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधारमण दास ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की है. राधारमण दास ने कहा कि अगर वक्त रहते इस तरह की हरकतों पर रोक नहीं लगाई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

राधारमण दास ने एक ट्वीट करके कहा कि ‘यह चौंकाने वाला है! महिलाओं को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया क्योंकि उनके चेहरे पर भारतीय जंडे का टैटू था. इस खालिस्तानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए. उन्हें नजरअंदाज करना कोई समाधान नहीं है क्योंकि उनका अहंकार दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है.’ वहीं फिल्म एक्टर देवोलीना भट्टाचार्य ने कहा कि ‘एक सेकंड के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह स्वर्ण मंदिर के अंदर हो रहा है. यह देखकर दुख होता है कि हम किस ओर जा रहे हैं. लेकिन हां हमें इसके बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए.’

This is shocking! Women denied entry inside Golden Temple because she has Indian flag tatoo on her face. This khalistani should be immediately arrested. Just ignoring them is not the solution because their ego is getting fatter and fatter every day. pic.twitter.com/8h2CKaG5OO

— Radharamn Das राधारमण दास (@RadharamnDas) April 17, 2023