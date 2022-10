VIDEO: पंजाब में लापरवाह पुलिस अधिकारी की पिस्टल से 'मिसफायर', युवक को लगी गोली

अमृतसर. पंजाब के अमृतसर में एक मोबाइल की दुकान पर तब अफरा-तफरी मच गई, जब एक पुलिस अधिकारी से अनजाने में उसकी सरकारी पिस्टल से गोली चल गई. यह गोली दुकान में काम कर रहे एक युवक को जा लगी. घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है.

ANI के अनुसार दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि अमृतसर में एक पुलिसकर्मी अपनी जेब से पिस्टल निकालकर काउंटर पर रखता नजर आ रहा है. काउंटर पर रखने के बाद वह अपनी सरकारी पिस्टल को बार-बार छू रहा है और किसी को दिखा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह इस दौरान कई बार पिस्टल काउंटर पर घुमाता है. फिर अचानक से मिसफायर हो जाता है और गोली वहां काम कर रहे एक युवक को जा लगती है.

#WATCH | A youth working in a mobile shop got injured in an alleged accidental firing by a policeman in Punjab’s Amritsar

The accused police official has been suspended. We’ve recovered the CCTV footage: Varinder Singh, ACP North, Amritsar

