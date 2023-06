अमृतसर. पंजाब (Punjab) के अमृतसर स्‍थ‍ित‍ श्री हरमंदिर साहिब (Golden Temple) से ‘गुरबाणी’ का प्रसारण (Gurbani Broadcasting) सभी के लिए मुफ्त होगा. इसको लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार (AAP Government) सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने जा रही है. इस मामले को लेकर सरकार अध‍िन‍ियम में एक नया खंड जोड़ने जा रही है.

समाज की भारी मांग को देखते हुए इसको लेकर यह बड़ा फैसला ल‍िया गया है. कानून में संशोधन संबंधी प्रस्‍ताव 20 जून को राज्‍य व‍िधानसभा में पेश क‍िया जाएगा. पंजाब के मुख्‍यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने इस संबंध में एक ट्वीट कर जानकारी दी है.

सीएम भगवंत मान ने कहा क‍ि श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) से ‘गुरबाणी’ के प्रसारण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ल‍िया है. सरकार ‘गुरबाणी‘ का प्रसारण पूरी तरफ से फ्री करेगी ज‍िसके ल‍िए 20 जून को राज्‍य व‍िधानसभा में प्रस्‍ताव पेश कर मौजूदा सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन क‍िया जाएगा. इससे संबंध‍ित एक नया खंड कानून में जोड़ा जाएगा. जहां तक इसके ल‍िए प्रक्र‍िया का सवाल है तो इसके ल‍िए क‍िसी प्रकार की न‍िव‍िदा की आवश्‍यकता नहीं है.

“…As per the demand of society, we are going add a new clause to Sikh Gurdwaras Act, 1925 — broadcast and telecast of ‘Gurbani’ from Sri Harmandir Sahib (Golden Temple) will be free for all. No tender required…The motion will be introduced in the State Assembly on 20th… pic.twitter.com/9iiaJTxi0n

