पंजाब में वोटिंग से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने दिया अरविंद केजरीवाल पर FIR दर्ज करने का आदेश

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (SAD) की शिकायत के बाद पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Election Commissioner of Punjab) ने साहिबजादा अजीत सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (Sr SP SAS Nagar) को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है.

शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए चीफ इलेक्शन कमीश्नर के पास शिकायत की थी. शिअद ने अपने शिकायती पत्र में लिखा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी जनसभाओं में दूसरी पार्टियों और उनके नेताओं पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते फिर रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.

शिअद के इस शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसएएस नगर के एसएसपी से अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है. आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (Punjab Assembly Election 2022) के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है. चुनाव नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे.

Following complaint by Shiromani Akali Dal, Punjab Chief Electoral Officer requests Sr SP SAS Nagar to register FIR against AAP convenor and Delhi CM Arvind Kejriwal “for violating Model Code of Conduct and making frivolous allegations against other parties” pic.twitter.com/TKmOYwDdRS

