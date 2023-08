नई दिल्‍ली. पंजाब के बठिंडा में रहने वाले पांच साल के बच्‍चे ने एक मिनट 35 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़कर इतिहास रच दिया है. इसके साथ ही इस नन्‍हें बालक गीतांश गोयल ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. गीतांश की इस उपलब्धि पर राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी काफी खुश हैं. यही वजह है कि उन्‍हें 30 अगस्‍त को राष्‍ट्रपति भवन में सम्‍मानित करने का फैसला किया गया है.

साल 2018 में झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले एक पांच वर्षीय बच्‍चे युवराज ने एक मिनट और 55 सेकंड में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा था. तब उसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था. चार साल बाद यानी 2022 में युवराज के रिकॉर्ड को गीतांश ने तोड़ दिया. महज एक सेकंड से उसने यह खिताब अपने नाम किया. गीतांश ने तब एक मिनट और 54 सेकंड में हनुमान चालीसा पढ़ी थी.

#WATCH | Punjab | A 5-year-old child from Bathinda, Geetansh Goyal recites Hanuman Chalisa in record time.

For the feat, he has received an appreciation certificate from the ‘India Book of Records’. pic.twitter.com/KiMnc1UlXM

— ANI (@ANI) August 29, 2023