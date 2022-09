पंजाबः मान सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस विधायक ने शेयर किया ऑडियो, कार्रवाई की मांग

फिरोजपुर. पंजाब के मंत्री फौजा सिंह सरारी और उनके पूर्व सहयोगी के बीच कुछ ठेकेदारों को ‘जाल’ में फंसाने के तरीकों की कथित चर्चा करते ऑडियो क्लिप इंटरनेट पर आने से मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई है. हालांकि, खाद्य प्रसंस्करण और रक्षा सेवा कल्याण मामलों के मंत्री सरारी ने इन आरोपों से इनकार किया है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने सोमवार को मंत्री को बर्खास्त करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की. ऑडियो क्लिप में सरारी अपने पूर्व सहयोगी तरसेम लाल कपूर से कथित तौर पर खाद्यान्न परिवहन से जुड़े ठेकेदारों को सरकारी अधिकारियों की मदद से ‘जाल’ में फंसाने के तरीकों की चर्चा कर रहे हैं ताकि उनसे बाद में पैसे मांग जा सके.

कैबिनेट मंत्री ने ऑडियो की प्रमाणिकता पर सवाल उठाया और कपूर पर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने का दावा किया. गौरतलब है कि कपूर के रिश्तेदार जॉनी के खिलाफ निजी कार पर राष्ट्रीय ध्वज के दुरुपयोग का मामला दर्ज किया गया था और बाद में उसे गिरफ्तार किया गया था. सरारी ने कहा कि कपूर चाहते थे कि वह जॉनी की रिहाई में मदद करें लेकिन उन्होंने इसमें सहायता से इनकार कर दिया जिसके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डीएफएससी के जरिये माल की लोडिंग व लिफ्टिंग में पैसे कैसे बनाए जाते हैं, उन पर कार्रवाई करने के बजाय केवल पैसे बनाए जाएं.

Its now a test of @BhagwantMann on d issue of corruption in high places as he arrested Dr Singla on charges that were never made public but in d case of Minister Sarari his audio on corruption is in public domain?If he retains Sarari it would mean action against Singla was bogus pic.twitter.com/wDJExG5vpD

— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 11, 2022