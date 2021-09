सिद्धू संग सियासी टकरार के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह बने सिंगर, NDA बैचमेट्स के लिए गाए गीत

चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) शनिवार को अपने पुराने दोस्तों के साथ गाना गाते नजर आए. सिंह ने अपने 47 एनडीए कोर्स के बैचमेट्स को मोहाली में अपने फार्महाउस में डिनर के लिए आमंत्रित किया था. पूर्व सीएम के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कैप्टन के गाने का वीडियो ट्वीट किया है, इसमें अमरिंदर सिंह को लता मगेशकर का ‘गोरे गोरे ओ बांके छोरे’ गाते हुए देखा जा सकता है. एक अन्य वीडियो में पंजाब के पूर्व सीएम और उनके बैचमेट्स ने आसा सिंह मस्ताना के लोकप्रिय पंजाबी लोक गीत- ‘इधर कां कां उधर कंकर’ भी गाया.

ठुकराल ने एक अन्य ट्वीट में कहा- ‘एक हफ्ते की व्यस्त राजनीति के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह 47 एनडीए कोर्स के बैचमेट्स के साथ एक यादगार वीकेंड की मेजबानी कर रहे हैं. दिल से फौजी ने इसी तरह साल 2017 के अक्टूबर में भी ऐसी ही मेजबानी की थी.’ इस कार्यक्रम के लिए कैप्टन ने अपने बैचमेट्स के लिए खास जैकेट्स बनवा रखी थीं, जिस पर सभी के नाम लिखे हुए थे.

Idhar Kan kan Udhar Kankar – with this song of Asa Singh Mastana, @capt_amarinder took the evening with his soldier friends to a new high! pic.twitter.com/UufaOrlAhJ

अमरिंदर सैन्य इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं और उनके करीबी दोस्त भी उनके पाक कला (खाना बनाना) की तारीफ करते हैं. अपनी पोती की शादी में उनका गाना गाने का वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया था.

इस महीने चर्चा में रही पंजाब की राजनीति

गौरतलब है इसी महीने कैप्टन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद बहुत बयानबाजियां हुईं. बीते दिनं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमरिंदर सिंह पार्टी के अंदर अपने ‘अपमान’ का जिक्र किया और पूछा कि अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की दिल्ली में बृहस्पतिवार को की गई टिप्पणी का जवाब दे रहे थे जिसमें श्रीनेत ने कहा था कि पार्टी के अंदर गुस्सा करने के लिए कोई जगह नहीं है.

And there was more merriment….@capt_amarinder seemed in full mood to enjoy the moment. Listen in to him singing ‘O gorey gorey…’ from an old Hindi movie. pic.twitter.com/xbwEzBBCw5

