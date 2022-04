Punjab: अमरिंदर ने CM भगवंत मान को बताया रबड़ स्टैंप, कहा- केजरीवाल ने किया पंजाब पर कब्जा

चंडीगढ़. दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से पंजाब के बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक को लेकर सूबे की सियासत में बवाल मचा हुआ है. विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंजाब केजरीवाल के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है. इसी मुद्दे पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान सामने आया है.

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ऐसा होने की उम्मीद से पहले ही केजरीवाल ने पंजाब पर कब्जा कर लिया है. कैप्टन ने ट्विटर पर लिखा, ‘सबसे बुरा डर था, सबसे बुरा हुआ. अरविंद केजरीवाल ने पंजाब को होने की उम्मीद से बहुत पहले ही उसे अपने कब्जे में ले लिया है. भगवंत मान एक रबड़ स्टैंप हैं, यह पहले से ही एक निष्कर्ष था, अब केजरीवाल ने पंजाब के अधिकारियों की अध्यक्षता करके इसे सही साबित कर दिया है.’

Worst was feared, worst happened. @ArvindKejriwal has taken over Punjab much before it was expected to happen. That @BhagwantMann is a rubber stamp was a foregone conclusion already, now Kejriwal has proved it right by chairing Punjab officers’ meeting in Delhi.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 12, 2022