अमृतसर. पंजाब (Punjab) के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने स्‍वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ (75th Independence Day) पर अमृतसर में तिरंगा फहराते हुए देश के शहीदों को नमन किया. इस खास मौके पर कैप्‍टन ने सीधे तौर पर पाकिस्‍तान को खुली चेतावनी दे डाली. कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हम अपनी जमीन पर किसी तरह की आक्रामकता या हमला बर्दाश्‍त नहीं करेंगे. पंजाब के सीएम ने कहा, अगर वे साहसी बनने की कोशिश करेंगे तो हम उन्‍हें (पाकिस्‍तान) को जिंदगी का सबक सिखा देंगे.

अमृतसर के श्री गुरु नानक देव जी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने राज्‍य से गैंगस्‍टर और आतंकी मॉड्यूल को पूरी तरह से खत्‍म कर दिया है. उन्‍होंने कहा कि जब से पंजाब में कांग्रेस की सत्‍ता आई है तब से 3565 गैंगस्टर जेलों में हैं. विदेशी धरती पर बैठे गैंगस्टर को भारत लाने की तैयारी चल रही है.

We will not tolerate any aggression or attack on our territory. We will teach them (Pakistan) the lesson of their lifetime if they try to be adventurous said Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Independence Day: Chief Minister’s Office pic.twitter.com/K9vx0XcYpD

