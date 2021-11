चंडीगढ़: पेट्रोल के साथ टावर पर चढ़ा टीचर, नीचे उतारने में जुटी पुलिस, देखें Video

चंडीगढ़. शनिवार को राजधानी चंडीगढ़ में अजीबो-गरीब मंजर देखने को मिला. एक टीचर पंजाब MLA होस्टल के सामने टेलीफोन एक्सचेंज के टावर पर चढ़ा गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके हाथ में एक प्रेट्रोल की बोतल भी थी. कहा जा रहा है कि इस युवक ने एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कर रखी है. लेकिन लगातार मांग के बावजूद उनकी नौकरी पक्की नहीं हो रही थी. लिहाजा वो टावप पर चढ़ गया.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शनकारी शिक्षक आज तड़के करीब चार बजे टावर पर चढ़ गया. दमकल कर्मियों ने उसे नीचे उतरने के लिए मनाने की कोशिश की. लेकिन उसने उतरे से मना कर दिया. फिलहाल उसे मनाने की कोशिश की जा रही है.

#WATCH | Chandigarh: An ETT (Elementary Teacher Training) qualified teacher climbed up a tower in front of the Punjab MLA hostel over the issue of unemployment pic.twitter.com/4PGXfdLrGW

