पंजाब: आमने-सामने आए केजरीवाल और पंजाब के परिवहन मंत्री, बादल परिवार की बसों पर हुई बात, VIDEO वायरल

चंडीगढ़. पंजाब (Punjab) में अगले साल चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी तैयारी कर रहे हैं. दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) भी अपनी तिरंगा यात्रा के लिए शनिवार को अमृतसर में थे. इसी दौरान होटल में उनकी मुलाकात पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा (Amarinder Singh Raja) से हुई. दोनों ने आमने-सामने आकर बात की. इस दौरान अमरिंदर सिंह राजा ने केजरीवाल से पंजाब में बादल परिवार की बसों का मुद्दा उठाया. उन्‍होंने पंजाब की सरकारी बसों को दिल्‍ली एयरपोर्ट तक न जाने पर भी उनसे बात की.

अमरिंदर सिंह राजा और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई इस बातचीत का वीडियो भी पंजाब कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. अमरिंदर सिंह राजा ने कहा है कि वह केजरीवाल को क्रिसमस की बधाई देने के लिए होटल आए थे. इस दौरान उनसे कई मुद्दों पर बात हुई है.

Transport Minister @RajaBrar_INC caught hold of Arvind Kejriwal on the Punjab Roadways Bus Permit issue. pic.twitter.com/tOk13dvcsa

— Punjab Congress (@INCPunjab) December 25, 2021