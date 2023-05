Amritsar Blast: गोल्डन टेंपल के पास धमाकों का मामला सुलझा, जानें पंजाब के DGP ने क्या कुछ कहा

अमृतसर. पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने गुरुवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास हाल ही में हुए कम तीव्रता के विस्फोटों और इस सिलसिले में पांच लोगों की गिरफ़्तारी के बारे में जानकारी दी. पंजाब पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस सप्ताह हुए धमाकों के संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट किया, ‘अमृतसर के कम तीव्रता के धमाकों के मामले सुलझा लिए गए हैं. मामले में पांच लोग गिरफ्तार.’

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के समीप धमाकों का सिलसिला थम नहीं रहा और इसी कड़ी में बुधवार रात को यहां एक और कम तीव्रता का धमाका सुनाई दिया. अमृतसर में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा विस्फोट है. पुलिस ने बताया कि ताजा विस्फोट बुधवार आधी रात को गुरु रामदास निवास इमारत के पीछे विस्फोट हुआ.

#WATCH | Punjab DGP Gaurav Yadav gives details about recent low-intensity explosions near Amritsar’s Golden Temple and the arrest of five persons in this connection pic.twitter.com/ObwilIPxRR

