अमृतसर. अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के समीप धमाकों का सिलसिला थम नहीं रहा तथा बुधवार रात को यहां एक और कम तीव्रता का धमाका सुनाई दिया. अमृतसर में एक सप्ताह के भीतर यह तीसरा विस्फोट है. पंजाब पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस सप्ताह हुए धमाकों के संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि ताजा विस्फोट बुधवार आधी रात को गुरु रामदास निवास इमारत के पीछे विस्फोट हुआ.

घटना में शामिल मुख्य आरोपी को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की टीम ने काफी मुश्किलों के बाद पकड़ा और उसे पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया. एसजीपीसी ने घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ‘अमृतसर में गुरु रामदास जी निवास के पीछे गलियारा में आज दोपहर करीब 12:10 बजे हुए विस्फोट की घटना के मुख्य आरोपी को एसजीपीसी की टीमों ने सीसीटीवी से हासिल फुटेज के आधार उसकी पहचान की, उसका पता लगाया और फिर उसे पंजाब पुलिस को सौंप दिया.’

After following the CCTV footsteps of main accused in explosion incident that took place today at about 12:10 am in Galiara behind Guru Ramdas Ji Niwas in Amritsar, the SGPC teams identified, traced & handed him over to @PunjabPoliceInd. Main accused was nabbed by SGPC team after… pic.twitter.com/h4u7sdlBtF

— Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (@SGPCAmritsar) May 11, 2023