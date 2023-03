लगातार भेष बदल रहे अमृतपाल का नया CCTV, पारंपरिक कपड़े छोड़ जैकेट और सनग्लासेस में दिखा

चंडीगढ़. जब से पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह (Khalistani Leader Amritpal Singh) की तलाश शुरू की है, तब से उसके कई वीडियो वायरल हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए लेटेस्ट वीडियो में अमृतपाल (Amritpal Latest Video) अपने पारंपरिक परिधान को छोड़कर जैकेट और ट्राउजर पहने नजर आ रहा है. CNN-News18 द्वारा एक्सेस किए गए सीसीटीवी फुटेज में, अमृतपाल को एक सड़क पर चलते हुए, फोन पर बात करते हुए कैमरे में कैद किया गया है. उसे ब्राउन जैकेट और मैचिंग ट्राउजर पहने देखा गया. भगोड़ा अमृतपाल ने सनग्लासेस की मदद से अपने लुक को बदलने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है.

फुटेज कथित तौर पर 20 मार्च का है और इसे पंजाब के पटियाला में कैद किया गया था. रिपोर्टों से पता चलता है कि पांच दिन पहले पटियाला (Patiala) में देखे जाने से पहले अमृतपाल जालंधर (Jalandhar) से भाग गया और लुधियाना में शरण ली. बताया जाता है कि अमृतपाल वहां से लुधियाना भाग गया था.

#BreakingNews: New CCTV footage of Amritpal Singh has been accessed; more arrests by the Punjab police, this time from Indore, Madhya Pradesh @_anshuls with details

(@anjalipandey06) | #Punjab #WarisPunjabDe #AmritpalSingh pic.twitter.com/b2vApSM9ib

— News18 (@CNNnews18) March 25, 2023