Chandigarh VIDEO : चंडीगढ़ में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही थी लड़की, तेज रफ्तार Thar ने उड़ाया

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही एक लड़की रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार थार एसयूवी की चपेट में आने से घायल हो गई. घटना चंडीगढ़ के सेक्टर 53 फर्नीचर मार्केट में शनिवार देर रात 11:30 बजे हुई. हादसे में गंभीर रूप से घायल तेजस्विता कौशल को सेक्टर 61 के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज News18 इंडिया के हाथ लगा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की एक स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही है, तभी गलत साइड से आ रही थार उसे टक्कर मार कर मौके से फरार हो जाती है.

लड़की की मां ने News18 इंडिया से बातचीत में रोते-रोते पूरी आपबीती सुनाई. उन्होंने बताया, ‘हादसे के वक्त मैं भी मौके पर मौजूद थीं. तेज रफ्तार कार ने मेरी बेटी को इतनी बुरी तरह टक्कर मारी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. सड़क पर कोई मदद करने को नहीं रुक रहा था. मैंने पुलिस को फोन किया, तो पुलिस भी एक दूसरे का नंबर देती रही, इनको फोन करो…उनको फोन करो. लेकिन मेरी मदद करने कोई नहीं आया. फिर मैंने अपने पति को फोन किया. वह मौके पर पहुंचे तो हम अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचे.’ पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर थार और उसके ड्राइवर की छानबीन शुरू कर दी है.

बिहार में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के काफिले की जीप पलटी; बड़ा हादसा टला; 5 पुलिसकर्मी घायल

वहीं आज हरियाणा के अंबाला में जगाधरी GT रोड पर ट्रक और मारुति अर्टिगा की टक्कर में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए. परिवार लुधियाना के माछीवाड़ा में भांजी की शादी से वापस यमुनानगर लौट रहा था. घायलों को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है. हादसा सोमवार सुबह गांव तेपला के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, यमुनानगर के लालद्वारा निवासी शशि लुधियाना के माछीवाड़ा में अपनी भांजी की शादी में गया था. भांजी की विदाई के बाद सोमवार सुबह लुधियाना से अपनी आर्टिगा गाड़ी में सवार होकर वापस यमुनानगर लौट रहे थे. अर्टिगा में शशि, बेटा कपिल, बहू पूनम, पोता अकुल और पोती सानू थे. ड्राइवर को झपकी आने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी भयानक थी कि गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और 11 साल के अकुल व उसकी मां पूनम की दर्दनाक मौत हो गई.

Haryana | Infant killed, several injured after a police vehicle collided with a car in Gurugram

The accident happened on Gurugram-Faridabad Road. ERV vehicle of police was coming from the wrong side. Case registered against the ERV driver: Vikas Kaushik, ACP, DLF Gurugram (15.1) pic.twitter.com/nB6WHvy1G6

— ANI (@ANI) January 16, 2023