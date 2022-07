चंडीगढ़: कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल में 250 साल पुराना पेड़ गिरा, 1 बच्चे की मौत, 20 घायल

नई दिल्ली: चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कॉर्मेल कॉन्वेंट स्कूल (Chandigarh School Accident) में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. स्कूल परिसर में एक पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई जबकि इस घटना में कई अन्य छात्र घायल हो गए. सभी घायल बच्चों को इलाज के लिए एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सिविल डिफेंस और पुलिस के कर्मचारी पहुंचे जो पेड़ काटने में जुटे हुए हैं.

बताया जा रहा है कि स्कूल परिसर में जो पेड़ गिरा वह लगभग 250 साल पुराना पीपल का पेड़ था. यह घटना स्कूल में लंच के समय पर हुई और उस दौरान करीब 15 बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे खाना खा रहे थे. घटना की सूचना पाते ही मौके पर एसएसपी कुलदीप चहल पहुंचे और हालात का जायजा लिया.

One child died. 20 injuries, including 19 children and 1 staff attendant, reported. Two of the injured are hospitalised under serious condition. We have given orders for a probe to find out the cause of the accident: Nitin Yadav, Home Secretary, Chandigarh Administration pic.twitter.com/MB0lyNidCk

— ANI (@ANI) July 8, 2022