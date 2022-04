पटियाला में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू, CM भगवंत मान की अधिकारियों संग हाईलेवल मीटिंग

चंडीगढ़ पटियाला में हुई हिंसा के मद्देनजर शहर में आज, 29 अप्रैल शाम 7 बजे से कल, 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है. इस बीच, सूत्रों के हवाले से ख़बर है कि पटियाला हिंसा मामले को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान बेहद नाराज हैं. मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई उच्चस्तरीय बैठक में बताया गया कि पुलिस इंटेलिजेंस ने जिला पुलिस को जुलूस की जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने मामले की संजीदगी को नहीं समझा. सूत्रों ने कहा कि घटना को लेकर लापरवाही बरतने के संबंध में पटियाला के आईजी और अन्य सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिस ने बताया कि पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को दो समूहों के बीच झड़प हो गई और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उन्हें हवा में गोलियां चलानी पड़ीं. घटना के दौरान पथराव किए जाने की भी सूचना है. एक समूह द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान हुई इस घटना में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है. कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

‘क्षेत्र में शांति बहाल करना पहली प्राथमिकता’

पटियाला के पुलिस महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल ने पटियाला में संवाददाताओं से कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने कहा, “हमने बाहर से पुलिस बल बुलाया है. उपायुक्त द्वारा शांति समिति की बैठक बुलाई गई है.” उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति बहाल करना उनकी प्राथमिकता है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वह राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के संपर्क में हैं.

#WATCH | Punjab: A clash broke out between two groups near Kali Devi Mandir in Patiala today.

Police personnel deployed at the spot to maintain law and order situation. pic.twitter.com/yZv2vfAiT6

— ANI (@ANI) April 29, 2022