पंजाब के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार

चंडीगढ़. पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि जब वह वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी. बताया जा रहा है कि उनके कार्यकाल में 25 हजार पेड़ काटे गए थे और उन्होंने 500 रुपए प्रति पेड़ रिश्वत ली थी. इससे पहले सतर्कता ब्यूरो ने मोहाली डीएफओ को भ्रष्टाचार के आरोम गिरफ्तार किया था, उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे धर्मसोत को एक पेड़ काटने से पहले रिश्वत दी जाती थी.

जानकारी के मुताबिक उन्हें सोमवार की आधी रात को अमलोह से गिरफ्तार किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के तहत डीएफओ गुरमनप्रीत सिंह की हालिया गिरफ्तारी के बाद उन्हें अमलोह से गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार डीएफओ और ठेकेदार हम्मी ने वन विभाग में गलत कामों का ब्योरा देने के बाद धर्मसोत को गिरफ्तार कर लिया है. सूत्रों का कहना है कि पूर्व मंत्री के गिरफ्तार वन अधिकारियों से संबंध थे.

Punjab’s ex-Forest Minister & Congress leader Sadhu Singh Dharamsot arrested by state’s Vigilance Bureau (VB) in a corruption case. VB had arrested Mohali DFO last week over graft charges, he disclosed to VB how Dharamsot used to be bribed before cutting a single tree

