चंडिगढ़: पंजाब (Punjab News) के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) और मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है. राज्यपाल ने CM भगवंत मान को चेतावनी दी है कि अगर वह आधिकारिक संचार का जवाब नहीं देते हैं तो वह राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं. उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि राज्य सरकार राजभवन की ओर से मांगी गई जानकारी नहीं दे रही है. ये सांविधानिक कर्तव्य का अपमान है. साथ ही उन्होंने लिखा कि र्रवाई रिपोर्ट नहीं भेजे जाने की स्थिति में उनके पास कानून और संविधान के अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा.

NDTV के अनुसार पंजाब के राज्यपाल ने सीमावर्ती राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी पर सवाल उठाए और इस बारे में मान सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पूछा. राज्यपाल ने पत्र में कहा कि उन्हें नशीले पदार्थों की उपलब्धता और उपयोग के बारे में विभिन्न एजेंसियों से रिपोर्ट मिली है, और यह इतना आम कैसे हो गया है कि वे कथित तौर पर फार्मेसियों और यहां तक ​​​​कि सरकार द्वारा नियंत्रित शराब की दुकानों में भी उपलब्ध हैं. राज्यपाल ने हाल ही में पेश की गई संसदीय समीति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पंजाब में हर 5 लोगों में से 1 नशे की लत का शिकार है.

“…Not furnishing the information which was sought by the Governor would be plainly in dereliction of the constitutional duty which is imposed on the CM….failing which I would have no choice but to take action according to law & the Constitution…” Governor of Punjab,… pic.twitter.com/9vEzKdOLp1

