जालंधर: पंजाब के जालंधर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक होमगार्ड जवान ने अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. जालंधर देहात के भोगपुर इलाके में होमगार्ड का एक जवान अपने ही विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर लेट गया. इससे हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया.

दरअसल होमगार्ड के जवान का आरोप है कि पिछले दिनों वह झगड़ा करने वाले एक शख्स को पकड़ कर थाने लाया था. लेकिन जब बाद में वह थाने पहुंचा तो शख्स थाने में मौजूद नहीं था. जब उसने थाने के स्टाफ से पूछा कि आरोपी कहां गाया तो थाने के स्टाफ ने जवाब दिया कि उसे छोड़ दिया गया है. इस पर थाने के स्टाफ से होमगार्ड जवान की बहस हो गई. फिर क्या था होमगार्ड जवान सड़क पर अपने ही विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लेट गया.

A Punjab police officer angry with his seniors, blocked the highway and said; ‘Mein jo chor pakad kar lata hoon, use thane wale paise lekar chod dete hai’ pic.twitter.com/oTXzceFEWC

— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) July 22, 2023