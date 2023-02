VIDEO: खालिस्तान रहेगा और आप इसे दबा नहीं सकते... कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह ने कहा- राष्ट्रवाद पवित्र नहीं है

अमृतसर. पंजाब में खालिस्तान की मांग को फिर हवा दी जा रही है और इसके पीछे है ‘वारिस पंजाब दे’ का अध्यक्ष कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह. उन्होंने शुक्रवार को अपने एक बयान में खालिस्तान का समर्थन भी किया. अमृतपाल ने कहा, ‘““खालिस्तान के हमारे उद्देश्य को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि इसके भू-राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं और इसके सिखों के लिए क्या लाभ हैं.’

भाजपा और पाकिस्तान से समर्थन वाली बातों पर भी अमृतपाल सिंह ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, ‘कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा वाले मेरा समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि सीमा पार पाकिस्तान से मुझे समर्थन मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ मेरे गुरु साहिबों का समर्थन हासिल है. मैं किसी तरह से किसी भी राजनीति में शामिल नहीं हूं.’ ‘वारिस पंजाब दे’ के अध्यक्ष ने आगे कहा कि खालिस्तान रहेगा और कोई भी इसे नहीं दबा सकता. इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रवाद को पवित्र ना मानते हुए स्पष्ट किया कि लोकतंत्र का विचार अलग होना चाहिए.

#WATCH | Our aim for Khalistan shouldn’t be seen as evil & taboo. It should be seen from an intellectual point of view as to what could be its geopolitical benefits. It’s an ideology &ideology never dies. We are not asking for it from Delhi: ‘Waris Punjab De’ chief Amritpal Singh pic.twitter.com/NKKVeEjVkG

— ANI (@ANI) February 24, 2023