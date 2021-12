Ludhiana Court Blast LIVE Updates: केंद्र ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट; NSG और NIA की टीम रवाना

लुधियाना. पंजाब के लुधियाना (Ludhiana Blast) में गुरुवार को जिला अदालत परिसर में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गये. पुलिस ने बताया कि अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर बने शौचालय में विस्फोट हुआ. उस समय जिला अदालत की कार्यवाही चल रही थी. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि परिसर की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और परिसर में खड़े कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है. इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसजी और एनआईए की टीम मौके पर रवाना हो गई हैं. एनआईए और एनएसजी की टीम इस धमाके की आतंकी और विदेशी साजिश के एंगल से जांच करेगी.

पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने धमाके में घायल हुए लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की. उन्होंने कहा, “घायलों को मामूली चोटें आई हैं. उनमें से एक ने कहा कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जैसे पूरी बिल्डिंग गिर गई हो.” रंधावा ने धमाके का आरोप पाकिस्तान लगाते हुए कहा कि, “पाकिस्तान हमें स्थिर नहीं रहने देना चाहता.”

Dy Punjab CM Sukhjinder Singh Randhawa visited the hospital to meet the injured patients from the Ludhiana District Court explosion

“Patients have minor injuries. One of them said the explosion sound was too loud as if a building fell. Pakistan doesn’t want us stable,” he said pic.twitter.com/ZI7TTynjiy

— ANI (@ANI) December 23, 2021