पंजाब सरकार ने पूरा नहीं किया नौकरी देने का वादा, मूक-बधिर शतरंज खिलाड़ी मलिका हांडा ने निकाला गुस्सा

जालंधर. पंजाब (Punjab) के जालंधर की जानी-मानी मूक-बधिर शतरंज खिलाड़ी मलिका हांडा (Malika Handa) इन दिनों बहुत गुस्से में हैं. उनकी नाराजगी पंजाब सरकार से है. राज्य सरकार ने उन्हें सरकारी नौकरी और नकद इनाम देने का वादा किया था. लेकिन पूरा नहीं किया. एएनआई के मुताबिक कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकीं मलिका हांडा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने पोस्ट लिखी है, ‘मैं बहुत दुखी हूं. मैं 31 दिसंबर को पंजाब (Punjab) के खेल मंत्री से मिली थी. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आपको नौकरी नहीं दे सकती. नकद इनाम भी नहीं दिया जा सकता. क्योंकि मूक-बधिर खेलों के लिए सरकार के पास कोई नीति ही नहीं है.’

मलिका हांडा ने आगे लिखा है, ‘पूर्व खेल मंत्री ने मुझे नकद इनाम देने की घोषणा की थी. मेरे पास वह आमंत्रण पत्र भी है, जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था. लेकिन कोविड के कारण मामला स्थगित हो गया. ये चीजें मैंने जब मौजूदा खेल मंत्री परगट सिंह को बताईं तो उन्होंने साफ कह दिया कि यह पूर्व-मंत्री का वादा था. मैंने ऐसी कोई घोषणा नहीं की. सरकार कुछ नहीं कर सकती.’

I m very feeling Hurt

31 dec I met sports minister of Punjab @PargatSOfficial

Now He said punjab Govt can not give job and Not cash award accept to (Deaf sports) because they do not have policy for deaf sports.

Cc: @CHARANJITCHANNI @sherryontopp @RahulGandhi @rhythmjit @ANI pic.twitter.com/DrZ97mtSNH

