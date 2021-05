मां ने प्रेमी संग मिलकर किया 26 साल के बेटे का कत्ल, अधजला शव ड्रेन में फेंका

बीते रविवार को पंजाब के गुरदासपुर (Gurdaspur in Punjab) में गांव झंडा गुज्जरां के पास ड्रेन के किनारे मिले युवक के अधजले शव की हत्या की गुत्थी (Murder mystery) of the को पुलिस ने सुलझा लिया है. इस युवक की हत्या Murder उसकी ही मां ने अपने प्रेमी संग (Mother and her lover) मिलकर की थी. पुलिस ने मृतक की मां और प्रेमी को गिरफ्तार (Arrested) कर लिया है जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है. हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी है.मृतक की पहचान रंदीप सिंह उर्फ बोबी (26) के रूप में हुई है वह बलवंडा गांव का रहने वाला है. पुलिस ने उन हथियारों (weapons) को भी कब्जे में ले लिया है जिससे उसका कत्ल किया गया था. गौरतलब है कि काहनूवान के गांव झंडा गुज्जरां (Gujran village in Kahanuwan) के पास एक युवक का पुलिस ने अधजला शव बरामद किया था. इस शव की पहचान करने के लिए पुलिस ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाया था. मृतक रंदीप सिंह का शव देखने के बाद भी उसकी मां रुपिंदरजीत कौर ने शव पहचानने से मना कर दिया था.पोस्टमार्टम (Post-mortem) के दौरान पाया गया कि मृतक की टांग में रॉड पड़ी हुई थी. जिसके आधार पर पुलिस को मृतक की मां पर शक था. पुलिस ने जांच के दौरान रुपिंदरजीत कौर से पूछताछ शुरू कर दी थी. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रुपिंदरजीत कौर के शरीफ चक के रहने वाले सुखविन्दर सिंह उर्फ सुखा के साथ अवैध संबंध थे. जिसका उसके बेटे रंदीप सिंह को पता चल चुका था. इस वजह से मृतक के घर पर रोजाना झगड़ा भी रहता था.रुपिंदरजीत, सुखविन्दर सिंह और उसके दोस्त गुरजीत सिंह ने शनिवार की रात रंदीप का हथौड़े और छुरी से कत्ल कर शव को जलाने की कोशिश की और उसे अधजली हालत में फैंक दिया था. बताया जा रहा है कि रंदीप की पत्नी विदेश में रहती है. उसके पिता सेना से रिटायर होने के बाद पुणे में नौकरी कर रहे हैं. रंदीप अपनी पत्नी के पास विदेश जाने की तैयारी में था, लेकिन लॉकडाउन के चलते नहीं जा सका था.