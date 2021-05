4 बच्चों की मां के साथ प्रेम, ब्लैकमेलिंग और फिर युवक ने उठाया खौफनाक कदम

पंजाब के होशियारपुर (Hoshiarpur in Punjab) के भारोवाल गांव में 24 साल के युवक को 4 बच्चों की मां प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल (Blackmailing) कर रही थी. जिससे दुखी होकर युवक ने जहर खाकर (Consuming poison) अपनी जान दे दी.युवक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 (Under section 306 IPC) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस महिला को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है. उसके पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उनकी 3 बेटियां और इकलौता बेटा दीपक कुमार (24) था. वह दसवीं के बाद सीलिंग व मजदूरी (Sealing and wage work) का काम करता था. कुछ माह पहले वह महिला के घर पर काम करने गया था, जहां पर उसने उसे अपने प्रेमजाल (Trapped in Romance) में फंसा लिया.वह उसे नियमित तौर पर काम के लिए घर बुलाने लगी. लंबे समय से महिला दीपक को लगातार ब्लैकमेल कर रही थी. यहां तक की गांव की पंचायत के लोगों ने भी महिला को समझाया था. आरोपी महिला की गांव भारोवाल में दूसरी शादी थी. उसके पहले पति से दो व दूसरी शादी के बाद भी 2 बच्चे हैं. जबकि दीपक कुमार की अभी शादी नहीं हुई थी.दीपक के पिता का आरोप है कि बेटे से अवैध संबंध बनाने के बाद आरोपी महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी और उसे झूठे केस में फंसाने की धमकियां दे रही थी. जिससे दीपक काफी परेशान था. दीपक ने एक नया मोबाइल खरीदा था जिसे जबरन महिला ने ले लिया था. मांगने पर वह फोन वापस नहीं कर रही थी. जिसके चलते दीपक ने जहर खा लिया. उसे इलाज के लिए नवांशहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उसकी मौत हो गई. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी महिला फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है.