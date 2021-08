सिद्धू के सलाहकार माली ने दिया कश्मीर पर विवादित बयान, पंजाब में गरमाई सियासत

चंडीगढ़. पीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (PCC President Navjot Singh Sidhu) के सलाहकार मलविंदर सिंह माली (Malvinder Singh Mali) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को संविधान के अनुच्छेद 370 (Article 370 of the Constitution के तहत दी गई विशेष स्थिति और स्वायत्तता को रद्द करने के खिलाफ अपने हालिया फेसबुक पोस्ट के साथ एक राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है. उनके इस बयान को लेकर विपक्ष ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, “कश्मीर कश्मीरियों का है. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर भारत और पाकिस्तान ने अवैध रूप से कश्मीर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है. अगर कश्मीर भारत का हिस्सा था तो धारा 370 और 35-ए रखने की क्या जरूरत थी. राजा हरि सिंह के साथ विशेष समझौता क्या था? लोगों को बताएं कि समझौते की शर्तें क्या थीं.” विपक्षी दलों ने पीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से कश्मीर पर माली की विवादित टिप्पणी पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और विधायक जरनैल सिंह ने इस टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, वहीं भाजपा महासचिव डॉ. सुभाष शर्मा ने माली को सलाहकार पद से तत्काल हटाने की मांग की.

द ट्रिब्यून से बात करते हुए माली अपने बयान पर कायम रहे और कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को कैसे निरस्त किया जा सकता है जब मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है? माली के विवादित पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, ‘क्या वह उन ताकतों के साथ खड़े हैं जो देश के खिलाफ काम कर रही हैं? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. पुलिस को वास्तव में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए.’ जवाब में, माली ने एक अखबार की क्लिपिंग पोस्ट की, जिसमें दिखाया गया था कि अकालियों ने अतीत में कश्मीर के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया था.

इस बीच, भाजपा महासचिव डॉ. सुभाष शर्मा ने सिद्धू को पत्र लिखकर पूछा है कि क्या वह कश्मीर पर माली के बयान से सहमत हैं. उन्होंने कहा कि हम सलाहकार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हैं.