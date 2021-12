पंजाब: सिद्धू ने शेयर किए चुनाव टिकट आवंटन के फॉर्म, 20 दिसंबर तक का दिया समय

चंडीगढ़. पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने कांग्रेस (Punjab Congress) से टिकट के दावेदारों के लिए आवेदन फॉर्म अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के लिए आवेदन पत्र 20 दिसंबर तक तत्काल प्रभाव से स्वीकार किए जाएंगे. यह ऐतिहासिक है कि पहली बार आवेदकों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा.

इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि महत्वपूर्ण मानदंडों के अनुरूप ही दावेदारों को टिकट आवंटित किए जाएंगे. कांग्रेस ने पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकट पाने के इच्छुक दावेदारों से आवेदन करने को कहा है. प्रदेश कांग्रेस महासचिव योगेंद्र पाल ढींगरा ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि पार्टी ने टिकट के इच्छुक दावेदारों से 20 दिसंबर तक आवेदन लेने अंतिम तिथि होगी.

ढींगरा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी आज शुक्रवार से अगले तीन दिनों तक आवेदनों के लिए लगातार बैठकें करेंगी. इस बार प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने किसी भी आवेदन करने वाले दावेदार से कोई भी शुल्क न लेने का फैसला किया है.

Application forms will be accepted for selecting Congress candidates with immediate effect till 20th December … It is historic that for the first time that no application fees will be taken from the applicants !! pic.twitter.com/MIBJdDNdUM

