Punjab: मांग रहे थे जमीन का मुआवजा, लेकिन महिला किसान को पुलिस ने जड़ा थप्पड़, VIDEO वायरल

चडीगढ़. पंजाब के गुरदासपुर जिले में एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक महिला किसान को थप्पड़ मारे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पुलिस पर भारतमाला परियोजना के लिए मुआवजे का भुगतान करने से पहले भूमि के अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों के साथ बल प्रयोग करने का आरोप भी लगाया गया है.

किसान मजदूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सरवन सिंह पंढेर के मुताबिक गुरुवार को जब किसान दिल्ली-कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे, उसी दौरान महिला को थप्पड़ मारा गया. किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गुरदासपुर जिले के भांबरी गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था.

In Gurdaspur village, a Punjab Police cop slaps the women farmer. As per reports the farmers were protesting against the land acquisition. Is this how @PunjabPoliceInd is supposed to act @BhagwantMann ? pic.twitter.com/v3tcmlURkJ

— Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) May 18, 2023