फिरोजपुर. पंजाब की जेलों में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं. एक और ताजा वीडियो ने पंजाब की जेलों में कानून व्यवस्था प्रबंधन की पोल खोल कर रख दी है. एक वायरल वीडियो में एक विचाराधीन कैदी को फिरोजपुर सेंट्रल जेल के अंदर से फेसबुक पर लाइव होकर अपने दोस्त का जन्मदिन मनाते हुए देखा गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. इसी के बाद विचाराधीन कैदी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

कैदी की ओर से जो फेसबुक लाइव वीडियो वायरल हुआ है वह फिरोजपुर सेंट्रल जेल का है. इस वीडियो में दिख रहा है कि फिरोजपुर सेंट्रल जेल में बंद होने के बावजूद विचाराधीन कैदी बिना किसी डर के फेसबुक लाइव पर अपने दोस्तों से बात कर रहा है. विचाराधीन कैदी की पहचान अमन कुमार के रूप में हुई है. इसके बाद केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

Viral video of undertrial Prisoner celebrates friend’s birthday in Punjab’s #Ferozepur Central Jail. through video call on social media from inside the jail. A case has been registered against the prisoner. pic.twitter.com/ajIok5p4Ri

