VIDEO: पंजाब में आया भयानक बवंडर, 50 से अधिक घरों को नुकसान, मलबे में दबे लोग...10 घायल

चंडीगढ़: पंजाब के फाजिल्का जिले (Fazilka District) में शुक्रवार को ऐसा दृश्य दिखा जिसे देख लोग चकित रह गए. यहां के बुकैनवाला गांव (Bukainwala village) में एक बड़े तूफान (Tornado)ने तबाही मचाई थी, जिससे इलाके के 50 से अधिक घर नष्ट हो गए. इसके अलावा तीन वर्ग किमी के इलाके में 10 लोग घायल हो गए. कइयों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली थी. इलाके में बचाव के लिए BSF जवानों को तैनात किया गया है. घायलों में से दो को फरीदकोट (Faridkot) मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जबकि बाकी को अबोहर सिविल अस्पताल (Abohar Civil Hospital) भेजा गया.

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बवंडर पाकिस्तान (Pakistan) की तरफ बढ़ गया और कई गांवों से देखा जा सकता था. ग्रामीणों में से एक, प्रदीप सिंह ने कहा, ‘बवंडर शाम 4 बजे के आसपास अचानक आसमान में दिखाई दिया और इससे इलाके में व्यापक नुकसान हुआ.’ घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया था, जिसमें कई गांवों के चारों ओर घूमने वाले बवंडर के परिणामस्वरूप तेज हवाएं देखी जा सकती हैं.

