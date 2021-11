VIDEO: पंजाब में केजरीवाल ने किससे कहा- 'मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज नीचे आ जाओ...'

नई दिल्ली/मोहाली. आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (AAP chief Arvind Kejriwal) शनिवार को पंजाब के मोहाली में संविदा शिक्षकों (Contractual teachers) के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. ये संविदा शिक्षक सरकार से सेवाओं को नियमित करने सहित कई मागों को लेकर दबाव बना रहे हैं. संविदा शिक्षकों के विरोध में शामिल हुए अरविंद केजरीवाल ने पानी की टंकी पर चढ़े लोगों से नीचे उतरने को कहा.

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने कहा, मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं, मुझे शर्म आ रही है पूरे समाज पर, पूरी व्यवस्था के ऊपर कि हमारे शिक्षकों को आज ऐसे टंकी के ऊपर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. मैं आपसे विनती करने आया हूं कि आप लोग नीचे आ जाओ, मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद दिल्ली में जैसे शिक्षकों की सारी परेशानियां दूर हो गईं. वैसे ही पंजाब में भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी.

#WATCH | Delhi CM and AAP chief Arvind Kejriwal urges a group of protesting contractual teachers, who climbed atop a water tanker, to climb down in Mohali, Punjab pic.twitter.com/IGc8Dcvlct

— ANI (@ANI) November 27, 2021