Punjab: आंतरिक सर्वे में कांग्रेस को 50, SAD को 35 सीटों की उम्मीद, सरकार बनाने को जोड़-तोड़ में जुटे नेता

चंडीगढ़. 10 मार्च को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद प्रतिद्वंद्वियों द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त के डर (Fearing horse-trading) से कांग्रेस और आप (Congress and AAP) द्वारा अपने नवनिर्वाचित विधायकों को पंजाब से बाहर स्थानांतरित करने की संभावना है. ग्रैंड ओल्ड पार्टी (Grand Old Party) कांग्रेस अपने पंजाब के विधायकों (Congress MLAs from Punjab) को राजस्थान में स्थानांतरित कर सकती है, वहीं दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी को अपने विधायकों को राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित करने की उम्मीद है.

माना जा रहा है कि पंजाब के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों को जयपुर में रखने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार (Congress government in Rajasthan) है. नाम न छापने की शर्त पर पार्टी के एक नेता ने कहा कि आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार, पार्टी को पंजाब में लगभग 50 सीटें मिल सकती हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार शिअद-बसपा गठबंधन (SAD-BSP alliance) को लगभग 35 सीटें मिल सकती हैं. हालांकि AAP राज्य में पूर्ण बहुमत का दावा कर रही है. शिअद नेता चुनाव बाद गठबंधन बनाने के लिए भाजपा के संपर्क में हैं, यदि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या है.

त्रिशंकु सदन की आशंका

न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि वे राज्य में अगली सरकार बनाएंगे, वहीं इस बात की भी आशंका जाहिर की जा रही है कि पंजाब में त्रिशंकु सदन होगा. सूत्रों ने कहा कि ऐसी आशंकाएं हैं कि अगर किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो शिअद और उसकी पूर्व सहयोगी भाजपा गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगी और यदि वे आवश्यक संख्या 59 से कम हो जाती हैं, तो वे कांग्रेस और आप के विधायकों को खरीद लेंगे.

दिल्ली में डटे हैं सुखबीर बादल

अकाली दल गठबंधन सरकार बनाने के लिए भाजपा से संपर्क कर सकता है. सूत्रों का कहना आम आदमी पार्टी ने एक योजना बनाई है ताकि उनके नवनिर्वाचित विधायकों का अन्य राजनीतिक दलों द्वारा शिकार न किया जाए. संभावना है कि आप के जीते हुए विधायकों को दिल्ली ले जाया जा सकता है. इस बीच, शिरोमणि अकाली दल के सूत्रों ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हैं.

